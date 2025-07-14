🔥 Завтра старт потока на всех профкурсах «Клерка»! Не теряйте времени — записывайтесь
Только за последние два месяца бухгалтерам пришлось серьезно перестроить работу с электронным реестром воинского учета и обработкой персданных, уже известно, что осенью изменится порядок расчета среднего заработка.
Освойте самые востребованные навыки на курсах «Клерка», которые помогут работать без ошибок и штрафов. Знания позволят вам вырасти до главбуха, перейти на более высокооплачиваемую должность или уйти на аутсорс.
Скорее записывайтесь на курсы — старт потока уже завтра, 15 июля.
После обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профпереподготовки. Документы мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ.
Главный бухгалтер на ОСНО
Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Старт потока 15 июля.
Бухгалтер с нуля
Вы получите знания по основным участкам работы бухгалтера: научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС и искусственному интеллекту в работе бухгалтера.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Старт потока 15 июля.
Кадровик с нуля до профи
Вы узнаете, как вести кадровый и воинский учет, нанимать и увольнять работников, устанавливать графики отпусков, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, заполнять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Старт потока 15 июля.
Главный бухгалтер на УСН
Вы научитесь вести учет для компаний на УСН по новым требованиям: работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо
31 790 рублей.
Старт потока 15 июля.
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