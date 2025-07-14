🔥 Завтра старт потока на всех профкурсах «Клерка»! Не теряйте времени — записывайтесь

15 июля начинается обучение на курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка». Занимайте последние свободные места в группах и приступайте к учебе уже завтра! После обучения вы получите официальные документы, которые подтвердят ваши знания, вы докажите свою компетентность и сможете претендовать на повышение.

Только за последние два месяца бухгалтерам пришлось серьезно перестроить работу с электронным реестром воинского учета и обработкой персданных, уже известно, что осенью изменится порядок расчета среднего заработка.

Освойте самые востребованные навыки на курсах «Клерка», которые помогут работать без ошибок и штрафов. Знания позволят вам вырасти до главбуха, перейти на более высокооплачиваемую должность или уйти на аутсорс.

Скорее записывайтесь на курсы — старт потока уже завтра, 15 июля.

Каталог курсов

После обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профпереподготовки. Документы мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ.

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 70%: 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 15 июля.

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Вы получите знания по основным участкам работы бухгалтера: научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль, НДС и искусственному интеллекту в работе бухгалтера.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт потока 15 июля.

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Вы узнаете, как вести кадровый и воинский учет, нанимать и увольнять работников, устанавливать графики отпусков, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате, заполнять отчетность и проводить операции в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 76%: 7 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 15 июля.

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Вы научитесь вести учет для компаний на УСН по новым требованиям: работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 15 июля.

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