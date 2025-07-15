С 25 июля 2025 года добавятся поводы для проверки пожарной безопасности

Основанием для контрольных мероприятий могут быть электрическая перезагрузка, короткое замыкание, большое переходное сопротивление, которые не привели к пожару.

МЧС указало, какие происшествия, связанные с аварийным режимом работы электросети и электрооборудования, могут выступать основанием для контрольных мероприятий. Соответствующий приказ ведомства от 09.06.2025 № 485 опубликован на официальном портале государственных правовых актов.

Основаниями для контрольных мероприятий могут стать электрическая перезагрузка, короткое замыкание, большое переходное сопротивление, которые не привели к пожару.

Новые правила вступают в силу с 25 июля 2025 года.

Это не исчерпывающий список происшествий. Индикатор применяют независимо от того, по какой причине электрические сеть и оборудование работали в аварийном режиме.