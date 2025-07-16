Детский мир ушёл из Telegram из‑за “нового закона”. Мы переживаем

“Детский мир” стал одним из первых, кто отказался от Telegram “по закону”. Скорее всего, это связано с новым статусом Max и ужесточением правил для бизнеса. Следим, чем всё это закончится — особенно в профессиях, где Telegram стал незаменим.

Сеть магазинов «Детский мир» объявила об остановке работы официального Telegram‑канала. Подписчики (более 57 000 человек) получили сообщение:

«В соответствии с новым законом больше не можем вести общение с нашими покупателями в иностранном мессенджере Telegram».

Компания не уточнила, о каком именно законе идёт речь. Но, судя по всему, речь может идти о:

Федеральном законе № 41‑ФЗ, вступившем в силу 1 июня 2025 года — он запрещает компаниям (включая ритейлеров, банки и операторов связи) использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами. Решении правительства о признании Max национальным мессенджером. Сегодня, 15 июля, Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Пока Max доступен только избранным — 50 госканалам и знаменитостям.

Что такое Max

Max — российская альтернатива Telegram, разработанная VK. Платформа включает:

мессенджер с чатами, звонками и файлами;

встроенный ИИ GigaChat;

платежи и мини‑приложения;

доступ к Госуслугам.

Полноценный запуск ожидается с 1 сентября. С этого же момента начнут действовать новые правила, касающиеся предустановки Max на устройства и, вероятно, дальнейшего ограничения использования других мессенджеров.

Где теперь “Детский мир”

Компания будет вести общение с покупателями во ВКонтакте и на официальном сайте. В Max пока попасть не удастся — туда пускают по спецприглашениям.

Почему нас это волнует

Telegram — это не просто “иностранный мессенджер”. Это рабочая среда, особенно для бухгалтеров, юристов, предпринимателей. Здесь:

тысячи активных чатов и сообществ по профессии,

ежедневные обсуждения новых законов, судов, разъяснений,

быстрая помощь и нетворкинг.

И мы всерьёз обеспокоены тем, что бизнесу могут запретить использовать этот инструмент общения.

У «Клерка» в Telegram — крупный канал для бухгалтеров с новостями, кейсами, разъяснениями: t.me/kubklerk. Там 37 тысяч подписчиков. И если законы дойдут до профессиональных СМИ — пострадают не только магазины.