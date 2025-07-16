Детский мир ушёл из Telegram из‑за “нового закона”. Мы переживаем
Сеть магазинов «Детский мир» объявила об остановке работы официального Telegram‑канала. Подписчики (более 57 000 человек) получили сообщение:
«В соответствии с новым законом больше не можем вести общение с нашими покупателями в иностранном мессенджере Telegram».
Компания не уточнила, о каком именно законе идёт речь. Но, судя по всему, речь может идти о:
Федеральном законе № 41‑ФЗ, вступившем в силу 1 июня 2025 года — он запрещает компаниям (включая ритейлеров, банки и операторов связи) использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами.
Решении правительства о признании Max национальным мессенджером. Сегодня, 15 июля, Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Пока Max доступен только избранным — 50 госканалам и знаменитостям.
Что такое Max
Max — российская альтернатива Telegram, разработанная VK. Платформа включает:
мессенджер с чатами, звонками и файлами;
встроенный ИИ GigaChat;
платежи и мини‑приложения;
доступ к Госуслугам.
Полноценный запуск ожидается с 1 сентября. С этого же момента начнут действовать новые правила, касающиеся предустановки Max на устройства и, вероятно, дальнейшего ограничения использования других мессенджеров.
Где теперь “Детский мир”
Компания будет вести общение с покупателями во ВКонтакте и на официальном сайте. В Max пока попасть не удастся — туда пускают по спецприглашениям.
Почему нас это волнует
Telegram — это не просто “иностранный мессенджер”. Это рабочая среда, особенно для бухгалтеров, юристов, предпринимателей. Здесь:
тысячи активных чатов и сообществ по профессии,
ежедневные обсуждения новых законов, судов, разъяснений,
быстрая помощь и нетворкинг.
И мы всерьёз обеспокоены тем, что бизнесу могут запретить использовать этот инструмент общения.
У «Клерка» в Telegram — крупный канал для бухгалтеров с новостями, кейсами, разъяснениями: t.me/kubklerk. Там 37 тысяч подписчиков. И если законы дойдут до профессиональных СМИ — пострадают не только магазины.
Комментарии5
Это новость про то, что Телеграм скорее всего начнут преследовать в России и отменять
Скорее. Всего. Переплываем в МАКС?)
пжлст, держите нас в курсе, сколько у них будет подписчиков через месяцок примерно🤣🤣🤣🤣ну оченнно интересно😁
Трындец, конечно.
Не волнуйтесь, такое уже было в 37-м... Потом всех реабилитировали, правда многих посмертно