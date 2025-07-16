🏡 Володин предложил дифференцировать ипотечную ставку по регионам и количеству детей
Во время «правительственного часа» спикер Госдумы высказался на тему демографии.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дифференцировать ипотечную ставку для регионов и в зависимости от количества детей в семье.
Сейчас ставка по ипотеке не учитывает доходы по регионам, она одинаковая, а зарплата – разная, напомнил Володин.
«Нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. И, конечно, в зависимости от количества детей», — сказал спикер ГД.
Об этом он заявил в ходе «правительственного часа».
Начать дискуссию