🏡 Володин предложил дифференцировать ипотечную ставку по регионам и количеству детей

Во время «правительственного часа» спикер Госдумы высказался на тему демографии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дифференцировать ипотечную ставку для регионов и в зависимости от количества детей в семье.

Сейчас ставка по ипотеке не учитывает доходы по регионам, она одинаковая, а зарплата – разная, напомнил Володин.

«Нам надо создавать условия в регионах. И значит, надо вносить предложения по той же ипотечной ставке, чтобы она была дифференцированная. И, конечно, в зависимости от количества детей», — сказал спикер ГД.

Об этом он заявил в ходе «правительственного часа».