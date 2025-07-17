Ошибки в первичке: формальные документы не спасли

Компания закупала ГСМ у двух поставщиков. Все сделки были оформлены стандартным пакетом документов: договоры, счета-фактуры, ТТН, путевые листы.

На основании этих документов компания заявила вычет по НДС и учла расходы по налогу на прибыль. В ходе проверки налоговая инспекция пришла к выводу о фиктивности документооборота и необоснованной налоговой выгоде. В результате доначислено почти 20 млн руб. — недоимка по НДС и налогу на прибыль, пени и штрафы.

Основания для доначислений:

отсутствие подписей, показаний спидометра, сведений о заправке в документах;

отсутствие учета ГСМ у поставщиков;

отсутствие у сторон емкостей для хранения топлива;

противоречивые свидетельские показания;

установленные схемы обналичивания через взаимозависимых лиц.

Суд первой инстанции признал сделки с одним контрагентом реальными и частично отменил начисления. Однако апелляция и кассация поддержали налоговый орган: суды указали на признаки технических компаний у контрагентов и отсутствие деловой цели (Постановление АС ЗСО от 28.05.2025 № Ф04-1081/2025).

Даже при наличии договоров и счетов-фактур ключевым фактором остается содержательная сторона сделки. Несоответствие первичных документов, отсутствие учета и логистики, а также сомнительные контрагенты могут привести к доначислениям в десятки миллионов рублей.