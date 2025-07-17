Под ударом Telegram? Грядут ограничения на зарубежные мессенджеры и ПО из «недружественных» стран
Президент России утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями деловых кругов, прошедшей 26 мая 2025 года. Одно из ключевых поручений — подготовить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, произведённые в недружественных иностранных государствах.
Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2025 года.
Речь идёт в том числе о зарубежных мессенджерах, таких как Telegram, WhatsApp, Zoom и других популярных сервисах. Несмотря на то, что Telegram долгое время находился в «серой зоне» и формально не блокируется, власти могут пересмотреть его статус.
По словам депутатов, подобные приложения до сих пор работают без юридической ясности, не локализуют данные и не соответствуют ряду требований российского законодательства. Возможные меры — от ограничений в госсекторе до полного запрета.
Полный текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля:
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/77460
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Телеграмм начал регистрировать свое представительство, то есть готов работать по российским правилам. А вотсап - давно пора прикрыть. Эта помойка все равно сливает данные иностранныем спецслужбам.