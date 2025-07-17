Под ударом Telegram? Грядут ограничения на зарубежные мессенджеры и ПО из «недружественных» стран

Скоро ли Telegram, Zoom и другие иностранные сервисы окажутся вне закона? Власти готовят новые ограничения на зарубежное ПО — и в первую очередь под ударом могут оказаться мессенджеры, которыми пользуются миллионы россиян.

Президент России утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями деловых кругов, прошедшей 26 мая 2025 года. Одно из ключевых поручений — подготовить предложения по введению дополнительных ограничений на использование в России программного обеспечения, включая коммуникационные сервисы, произведённые в недружественных иностранных государствах.

Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2025 года.

Речь идёт в том числе о зарубежных мессенджерах, таких как Telegram, WhatsApp, Zoom и других популярных сервисах. Несмотря на то, что Telegram долгое время находился в «серой зоне» и формально не блокируется, власти могут пересмотреть его статус.

По словам депутатов, подобные приложения до сих пор работают без юридической ясности, не локализуют данные и не соответствуют ряду требований российского законодательства. Возможные меры — от ограничений в госсекторе до полного запрета.

Полный текст поручения опубликован на официальном сайте Кремля:

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/77460