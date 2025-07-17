В подписке «Клерк.Премиум» появился чат с ИИ — без доплат
С сегодняшнего дня все подписчики Клерк.Премиума получают доступ к новому инструменту — ИИ-чату, который работает на ai.klerk.ru без VPN и доступен круглосуточно.
ИИ уже умеет:
объяснять изменения в законах, письмах ФНС и судебной практике;
оформлять расчёты по УСН, НДФЛ, зарплате;
помогать с формулировками приказов, объяснительных, трудовых договоров;
подсказывать по 1С и другим практическим вопросам;
приводить ссылки на нормативные акты.
и просто помочь с бытовыми вопросами
Сервис учится на базе «Клерка» и консультационного раздела, а значит — не фантазирует, а помогает как бухгалтер. Кроме того, чат может искать в интернете.
Важное: этот новый продукт включён в подписку Клерк.Премиум без повышения цены.
Что входит в Клерк.Премиум:
Доступ к ИИ-помощнику на базе знаний Клерка (новинка);
10 индивидуальных консультаций с экспертами по налогам, бухучёту и 1С;
Онлайн-курсы, включая самые свежие — про изменения 2025 года;
Полные разборы новых законов, писем, решений судов — без воды;
Глубокая проверка контрагентов с ежедневным обновлением данных;
Документы, инструкции, образцы — для бухгалтерии, кадров и ИП;
Участие в закрытых вебинарах, конференциях и мероприятиях;
Приоритетная поддержка по вопросам подписки.
Клерк.Премиум — это всё, что нужно бухгалтеру.
Комментарии4
Будет интересно получить отзывы тех кто попробовал новый чат )
Интересно, как ИИ-чат справляется с разъяснением сложных изменений в законодательстве — кто-то уже проверял его на практике?
Да ладно, вот тут 214 комментариев про это: https://www.klerk.ru/user/tot/654244/