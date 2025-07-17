В подписке «Клерк.Премиум» появился чат с ИИ — без доплат

В Клерк.Премиуме появился чат с ИИ — теперь можно быстро обсудить любой бухгалтерский вопрос прямо внутри сервиса. Он работает без VPN, отвечает мгновенно и помогает разобраться в законах, расчётах, документах и 1С. Всё это — без доплат для подписчиков.

С сегодняшнего дня все подписчики Клерк.Премиума получают доступ к новому инструменту — ИИ-чату, который работает на ai.klerk.ru без VPN и доступен круглосуточно.

ИИ уже умеет:

объяснять изменения в законах, письмах ФНС и судебной практике;

оформлять расчёты по УСН, НДФЛ, зарплате;

помогать с формулировками приказов, объяснительных, трудовых договоров;

подсказывать по 1С и другим практическим вопросам;

приводить ссылки на нормативные акты.

и просто помочь с бытовыми вопросами

Сервис учится на базе «Клерка» и консультационного раздела, а значит — не фантазирует, а помогает как бухгалтер. Кроме того, чат может искать в интернете.

Важное: этот новый продукт включён в подписку Клерк.Премиум без повышения цены.

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