ЦОК ОК БСН 17.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: финансовая сторона бухаутсорсинга

В Госдуме предложили упразднить статус самозанятых

Статус самозанятых мешает бороться с теневой занятостью, а бюджет теряет НДФЛ и страховые взносы, заявил зампред Комитета по экономической политике Николай Арефьев.

В России могут отменить специальный налоговый режим для самозанятых. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, статус самозанятых препятствует борьбе с теневой занятостью и снижает доходы бюджета.

«Не надо было безработных квалифицировать как самозанятых. Ни в одной стране мира никаких самозанятых нет», — заявил депутат.

Арефьев подчеркнул, что из-за упрощённого режима бюджет теряет и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и страховые взносы. Введение самозанятости, по его мнению, привело к легализации «теневой» занятости без социальной ответственности.

Пока речи о законодательной инициативе нет, но заявление может стать первым шагом к пересмотру статуса этой категории.

  • Напомним, режим налога на профессиональный доход (НПД) действует с 2019 года. Он позволяет гражданам официально получать доход от своей деятельности без регистрации ИП и платить 4% или 6% налога. По данным ФНС, на июль 2025 года в стране зарегистрировано более 9 миллионов самозанятых.

Комментарии

1
  • Светлана Михайлова
    Юрист
    Интересно, что в 2023 году Минфин предлагал ограничить сферу действия режима самозанятых, а теперь обсуждается его полная отмена. ([rbc.ru](https://www.rbc.ru/economics/01/12/2022/6388916c9a7947f975c3200a?utm_source=openai)) Не приведёт ли это к росту теневой занятости и снижению налоговых поступлений?
ГлавнаяКонференцияПремиум