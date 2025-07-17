В Госдуме предложили упразднить статус самозанятых
В России могут отменить специальный налоговый режим для самозанятых. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, статус самозанятых препятствует борьбе с теневой занятостью и снижает доходы бюджета.
«Не надо было безработных квалифицировать как самозанятых. Ни в одной стране мира никаких самозанятых нет», — заявил депутат.
Арефьев подчеркнул, что из-за упрощённого режима бюджет теряет и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и страховые взносы. Введение самозанятости, по его мнению, привело к легализации «теневой» занятости без социальной ответственности.
Пока речи о законодательной инициативе нет, но заявление может стать первым шагом к пересмотру статуса этой категории.
Напомним, режим налога на профессиональный доход (НПД) действует с 2019 года. Он позволяет гражданам официально получать доход от своей деятельности без регистрации ИП и платить 4% или 6% налога. По данным ФНС, на июль 2025 года в стране зарегистрировано более 9 миллионов самозанятых.
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