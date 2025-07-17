В Госдуме предложили упразднить статус самозанятых

Статус самозанятых мешает бороться с теневой занятостью, а бюджет теряет НДФЛ и страховые взносы, заявил зампред Комитета по экономической политике Николай Арефьев.

В России могут отменить специальный налоговый режим для самозанятых. С такой инициативой выступил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, статус самозанятых препятствует борьбе с теневой занятостью и снижает доходы бюджета.

«Не надо было безработных квалифицировать как самозанятых. Ни в одной стране мира никаких самозанятых нет», — заявил депутат.

Арефьев подчеркнул, что из-за упрощённого режима бюджет теряет и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и страховые взносы. Введение самозанятости, по его мнению, привело к легализации «теневой» занятости без социальной ответственности.

Пока речи о законодательной инициативе нет, но заявление может стать первым шагом к пересмотру статуса этой категории.