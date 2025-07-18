ЦОК ОК Изменение по зп 16.07 Мобильный
🎁 Мастер-класс: финансовая сторона бухаутсорсинга
Ведение бизнеса

🎒ФАС просит продавцов ограничить наценки на школьные товары

Если антимонопольная служба заметит необоснованный рост цен, то к продавцам будут принимать меры реагирования.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призывает продавцов в период подготовки к учебному году отказаться от наценок на школьные товары и ограничить рост цен.

«Это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса», — сказано на сайте ФАС.

Если ведомство выявит признаки нарушения антимонопольного законодательства, то примет меры.

В 2024 году по предложению ФАС «Детский мир» зафиксировал цены на 32 позиции канцелярских товаров и рюкзаков, а также вводил скидки и промоакции.

К инициативе в 2024 году впервые присоединилась компания «Комус»: магазины зафиксировали цены на 54 позиций, в среднем на 24% снизили стоимость 111 товаров для школы.

Автор

Ольга Ульянова
Общество

Клонирование любимого кота, цифровой двойник, люди на органы, какие еще новости киберпанка вы могли пропустить?

На моем авторском информационном канале появилась новая рубрика, которую я очень давно хотела добавить «Киберпанк в объективе». Раз в неделю будет выходить публикация, не связанная с налогами и финансами (ну или почти не связанная, в конце статьи вы найдете полезный подарок).

Клонирование любимого кота, цифровой двойник, люди на органы, какие еще новости киберпанка вы могли пропустить?
11

Начать дискуссию

ГлавнаяКонференцияПремиум