🎒ФАС просит продавцов ограничить наценки на школьные товары

Если антимонопольная служба заметит необоснованный рост цен, то к продавцам будут принимать меры реагирования.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призывает продавцов в период подготовки к учебному году отказаться от наценок на школьные товары и ограничить рост цен.

«Это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса», — сказано на сайте ФАС.

Если ведомство выявит признаки нарушения антимонопольного законодательства, то примет меры.

В 2024 году по предложению ФАС «Детский мир» зафиксировал цены на 32 позиции канцелярских товаров и рюкзаков, а также вводил скидки и промоакции.

К инициативе в 2024 году впервые присоединилась компания «Комус»: магазины зафиксировали цены на 54 позиций, в среднем на 24% снизили стоимость 111 товаров для школы.