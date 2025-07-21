Роскомнадзор проверяет сайты без предупреждения

Теперь проверки проходят без участия инспектора и без уведомлений владельцев сайтов. В фокусе — финансы, e-commerce, образование, ЖКХ.

До автоматизации вручную проверяли около 6 тыс. сайтов в год. Сейчас — более 50 тыс. Только за полгода 2025 года проведено 27 тыс. проверок.

Система фиксирует:

отсутствие политики персональных данных,

формальные согласия,

лишние поля в формах.

Даже при отсутствии утечек штрафы и блокировки возможны. Нарушения выявляются по факту публикации формы на сайте — независимо от объемов собираемых данных или масштаба компании. На этом фоне ведомство поднимает вопрос о реформе механизма согласия на обработку персональных данных. Сегодня согласие используется в 100% случаев, зачастую — формально и без учета интересов пользователя. Предлагается переход к системе отраслевых стандартов, где будет четко определено: какие данные допустимы к сбору, в каких целях и на какой срок.

Параллельно обсуждается модель «спецоператоров» — компаний, которым разрешено обрабатывать большие массивы персональных данных (от 100 тыс. записей). Для малого бизнеса такие операторы могут стать поставщиками безопасных сервисов обработки данных. Альтернатива — ужесточение регулирования и прямое вмешательство государства в контроль над обработкой ПД.