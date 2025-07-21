ФАС просят проверить цены на воду в аэропортах

В аэропортах Москвы за бутылку воды хотят больше 450 рублей. Чтобы это исправить и привлечь к ответственности нарушителей, депутат направил обращение в Федеральную антимонопольную службу.

В аэропортах Москвы из-за задержек рейсов продавцы подняли цены на воду. Например, во Внуково хотят больше 450 рублей за бутылку.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для проведения проверки.

«В таких ситуациях воду вообще должны выдавать бесплатно и всячески поддерживать пассажиров», — написал депутат в своем телеграм-канале.

С 19 по 21 июля 2025 года в центральной части России вводили ограничения на работу аэропортов, они неоднократно приостанавливали прием и выпуск воздушных судов. Авиаперевозчикам пришлось корректировать расписание полетов, а пассажирам — ждать в залах аэропорта своих рейсов.