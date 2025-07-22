Россельхозбанк предупредил, что его карты Unionpay могут не работать в Европе

Клиентам РСХБ, которые отправляются в путешествие по Европе, порекомендовали снять наличные. Могут быть проблемы с операциями по карте Unionpay.

В Россельхозбанке (РСХБ) сообщили, что с 20 июля 2025 года появились временные ограничения на операции по картам Unionpay, которые выпустил банк. Специалисты рекомендуют пользоваться наличными.

«С 20 июля 2025 года наблюдаются временные ограничения на операции в странах Евросоюза по карте РСХБ системы Unionpay», — сказали в банке.

Также там добавили, что на территории России никаких проблем не будет, карты продолжат работать без ограничений.

Картой китайской платежной системы UnionPay также можно пользоваться в Египте, Индонезии, Сербии, Катаре, Турции, ОАЭ, Китае и во Вьетнаме.