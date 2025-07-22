Как меняется налоговая политика в отношении бизнеса

Старший партнер юрфирмы INTELLECT Роман Речкин подвел промежуточные итоги 2025 года и выделил ключевые изменения в правовой и налоговой среде, влияющие на корпоративный сектор.

Ключевые выводы для бизнеса:

ФНС меняет модель работы — налоговый орган все чаще сам определяет сумму налога, списывает ее и участвует в расчетах. Пример — АвтоУСН и Единый налоговый счет.

Растет зона охвата налогового мониторинга — вступить в него теперь могут компании с доходом от 800 млн руб. и налоговыми платежами от 80 млн руб. Это увеличивает прозрачность и контроль над бизнесом.

Пени стали экономически ощутимыми — ставка 1/150 ключевой при просрочке свыше 30 дней делает стоимость налоговой задолженности сравнимой с высокорискованным кредитом (до 48,67% годовых).

Государство делает ставку на штрафы и пени — они стали способом закрытия дефицита бюджета, который за первое полугодие 2025 года достиг 3,7 трлн руб.

«Агенты налогового контроля» — маркетплейсы теперь участвуют в выявлении схем дробления бизнеса. Предприниматели получают от них письма с сигналами о нарушениях.

Формальная миграция в льготные юрисдикции — под угрозой — если бизнес не переведен физически, налоговые органы требуют уплаты налогов по «реальной» ставке региона.

Суды теряют независимость в спорах с государством — судебные решения все чаще копируют иски прокуратуры и выносятся в сжатые сроки.

Выездные проверки пока не на пике, но рост возможен — несмотря на предпроверочный анализ как основной инструмент взысканий, число проверок выросло на 15% в I квартале.