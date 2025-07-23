🚉 Продавать электронные ж/д билеты смогут только перевозчики и их представители
Принят закон-2025 о запрете продажи электронных билетов без договора с перевозчиком.
22 июля 2025 депутаты приняли закон о запрете оформлять и продавать электронные железнодорожные билеты через сайты и мобильные приложения тем, у кого нет договора с перевозчиком.
Теперь продавать такие билеты будут только перевозчики и их представители.
Новая норма вступит в силу со дня опубликования закона и распространяется на сайты и приложения самих перевозчиков и на сторонние площадки.
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