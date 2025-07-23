📃 ФНС обновит формы заявлений о возврате и зачете налогов на ЕНС
Налоговая служба обновит формы заявлений на возврат и зачет налогов, сборов и взносов. Проект приказа ФНС размещен на портале проектов НПА.
В заявление на возврат положительного сальдо ЕНС предлагается добавить графы:
для номера платежной карты;
номера в ЕРН (для физлиц – не ИП).
В заявление на возврат переплат, которые не учитывают в совокупной обязанности, предлагается добавить поле для номера платежной карты (при наличии).
Изменения планируют внести в приказ ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.
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