Сальдо ЕНС

📃 ФНС обновит формы заявлений о возврате и зачете налогов на ЕНС

В форму заявления на возврат положительного сальдо ЕНС могут добавить новые графы.

Налоговая служба обновит формы заявлений на возврат и зачет налогов, сборов и взносов. Проект приказа ФНС размещен на портале проектов НПА.

В заявление на возврат положительного сальдо ЕНС предлагается добавить графы:

  • для номера платежной карты;

  • номера в ЕРН (для физлиц – не ИП).

В заявление на возврат переплат, которые не учитывают в совокупной обязанности, предлагается добавить поле для номера платежной карты (при наличии).

Изменения планируют внести в приказ ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

Автор

Алексей Манин
Субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность простыми словами

Если вы владелец или руководитель организации, которая проходит или будет проходить банкротство, то должны знать, что субсидиарная ответственность или субсидиарка — это когда не выплаченные долги вашей компании после банкротства выплачивать будите вы, кроме случаев когда банкротство прекратил суд из-за отсутствия денег на проведение процедуры банкротства, в этом случае к субсидиарной ответственности привлекут и без банкротства.

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