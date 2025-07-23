Новое расписание приема в ОВМ Выхино-Жулебино: когда и в какие кабинеты обращаться

ОВМ ОМВД России по району Выхино-Жулебино города Москвы опубликовал актуальное расписание приема граждан по вопросам миграционного учета, оформления паспортов и других документов.

График весьма нестандартный и, как оказалось, официально нигде не опубликован.

🗣 Нам эту информацию прислала пользователь Клерка Вислоухая:

«Я подумала, может будет полезно. Тут пришлось нам в связи с приёмом иностранных граждан на работу посетить Жулебинское МВД г. Москвы. И там затейливый график приёма, нигде не опубликованный, сделали фото со стены у двери. Я сюда прикреплю, может решите на Клерке куда-то прикрепить, просто чтобы не потерять».

Публикуем расшифровку фото:

📍 5 кабинет

Постановка на миграционный учет физических лиц. Ежегодное подтверждение проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.

Пн: 13:45–15:00

Вт: 15:00–17:00

Ср: 11:00–13:00

Чт: 09:00–11:00

Пт: 09:00–11:00

1-я и 3-я субботы месяца: 12:00–13:00

(посл. понедельник — выходной)

📍 6 кабинет

Оформление и выдача паспортов граждан РФ за пределами РФ, с электронным носителем на 10 лет.

Пн: 09:00–15:00 (обед: 13:00–13:45)

Вт: 15:00–20:00

Ср: 09:00–13:00

Чт: 15:00–20:00

Пт: 09:00–13:00

1-я и 3-я субботы месяца: 09:00–13:00

(посл. понедельник — выходной)

📍 7 кабинет

1. Оформление и выдача паспортов гражданина РФ за пределами РФ.

2. Приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Пн: 09:00–13:00 / 13:45–15:00

Вт: 17:00–20:00 / 15:00–17:00

Ср: 09:00–11:00 / 09:00–11:00

Чт: 17:00–20:00 / 15:00–17:00

Пт: 09:00–12:00 (обед: 13:00–13:45)

1-я и 3-я субботы месяца: 12:00–13:00

(посл. понедельник — выходной)

📍 8 кабинет

Прием уведомлений о трудовых договорах. Миграционный учет юридических лиц.

Пн: 13:45–15:00

Вт: 15:00–17:00

Ср: 15:00–17:00

Чт: 15:00–17:00

Пт: 09:00–11:00

1-я и 3-я субботы месяца: 12:00–13:00

(посл. понедельник — выходной)

📍 27 кабинет

Оформление паспорта РФ при утрате, уведомление о двойном гражданстве, штампы о гражданстве детям до 14 лет.

Пн: 09:00–11:00, 14:00–15:00

Вт: 14:00–15:00, 15:00–17:00

Ср: —

Чт: 09:00–11:00

Пт: 11:00–15:00 (обед: 13:00–13:45)

1-я и 3-я субботы месяца: 09:00–12:00

(посл. понедельник — выходной)

Если вы работаете с иностранцами, оформляете паспорта или уведомляете о гражданстве — сохраните себе этот график. Или делитесь с коллегами — особенно если вам тоже пришлось искать расписание буквально на дверях учреждения.