Новое расписание приема в ОВМ Выхино-Жулебино: когда и в какие кабинеты обращаться
График весьма нестандартный и, как оказалось, официально нигде не опубликован.
🗣 Нам эту информацию прислала пользователь Клерка Вислоухая:
«Я подумала, может будет полезно. Тут пришлось нам в связи с приёмом иностранных граждан на работу посетить Жулебинское МВД г. Москвы. И там затейливый график приёма, нигде не опубликованный, сделали фото со стены у двери. Я сюда прикреплю, может решите на Клерке куда-то прикрепить, просто чтобы не потерять».
Публикуем расшифровку фото:
📍 5 кабинет
Постановка на миграционный учет физических лиц. Ежегодное подтверждение проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
Пн: 13:45–15:00
Вт: 15:00–17:00
Ср: 11:00–13:00
Чт: 09:00–11:00
Пт: 09:00–11:00
1-я и 3-я субботы месяца: 12:00–13:00
(посл. понедельник — выходной)
📍 6 кабинет
Оформление и выдача паспортов граждан РФ за пределами РФ, с электронным носителем на 10 лет.
Пн: 09:00–15:00 (обед: 13:00–13:45)
Вт: 15:00–20:00
Ср: 09:00–13:00
Чт: 15:00–20:00
Пт: 09:00–13:00
1-я и 3-я субботы месяца: 09:00–13:00
(посл. понедельник — выходной)
📍 7 кабинет
1. Оформление и выдача паспортов гражданина РФ за пределами РФ.
2. Приглашения на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
Пн: 09:00–13:00 / 13:45–15:00
Вт: 17:00–20:00 / 15:00–17:00
Ср: 09:00–11:00 / 09:00–11:00
Чт: 17:00–20:00 / 15:00–17:00
Пт: 09:00–12:00 (обед: 13:00–13:45)
1-я и 3-я субботы месяца: 12:00–13:00
(посл. понедельник — выходной)
📍 8 кабинет
Прием уведомлений о трудовых договорах. Миграционный учет юридических лиц.
Пн: 13:45–15:00
Вт: 15:00–17:00
Ср: 15:00–17:00
Чт: 15:00–17:00
Пт: 09:00–11:00
1-я и 3-я субботы месяца: 12:00–13:00
(посл. понедельник — выходной)
📍 27 кабинет
Оформление паспорта РФ при утрате, уведомление о двойном гражданстве, штампы о гражданстве детям до 14 лет.
Пн: 09:00–11:00, 14:00–15:00
Вт: 14:00–15:00, 15:00–17:00
Ср: —
Чт: 09:00–11:00
Пт: 11:00–15:00 (обед: 13:00–13:45)
1-я и 3-я субботы месяца: 09:00–12:00
(посл. понедельник — выходной)
Если вы работаете с иностранцами, оформляете паспорта или уведомляете о гражданстве — сохраните себе этот график. Или делитесь с коллегами — особенно если вам тоже пришлось искать расписание буквально на дверях учреждения.
Комментарии1
а как это?
Гражданин РФ находится за пределами РФ И они к нему поедут паспорт выдать?