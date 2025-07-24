Путин подписал закон о льготах по уплате госпошлин при обращении в суд

На госпошлину за оформление договоров дарения недвижимости близким родственникам будет скидка 50%.

23 июля 2025 года президент Владимир Путин подписал закон от 23.07.2025 № 231-ФЗ, который освобождает некоторых россиян от уплаты госпошлины при обращении в суд.

Госпошлины не будут платить:

родители и законные представители детей-инвалидов;

инвалиды детства, которые обращаются в суд по заявлениям об ограничении дееспособности, о признании недееспособным или о лишении несовершеннолетнего от 14 до 18 лет права распоряжаться своими доходами.

Также закон предоставит скидку 50% при уплате госпошлины за нотариальное заверение договоров дарения невидимости близким родственникам.

Закон вступил в силу с 23 июля 2025 года.