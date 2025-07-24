Финансовые итоги SAP подтверждают тренд на рост облачных ERP

Для российского ИТ-рынка это индикатор глобального тренда: переход крупных предприятий на облачные ERP-системы и растущая роль AI в управлении процессами.

SAP отчиталась о росте квартальной прибыли на 32% (до €2,57 млрд) и об увеличении свободного денежного потока на 83% (почти до €2,4 млрд) — это почти на €1 млрд выше ожиданий аналитиков. Главным драйвером результатов остается облачное направление: выручка в этом сегменте выросла на 24% до €5,13 млрд, а портфель заказов — на 28% до €18,1 млрд. Программное обеспечение по подписке продолжает вытеснять модель локальной установки.

Для российского ИТ-рынка актуальность новостей о SAP не только в цифрах. Это индикатор глобального тренда: переход крупных предприятий на облачные ERP-системы и растущая роль AI в управлении процессами. В условиях, когда российские компании стремятся снизить зависимость от иностранных решений, SAP становится не столько конкурентом, сколько эталоном по темпу цифровой трансформации.

Локальные ERP-платформы сталкиваются с задачей не просто импортозамещения, а соответствия новой модели спроса — с акцентом на:

масштабируемость,

подписочную модель,

ускоренное внедрение и интеграцию AI.

В 2025 году объем российского рынка ERP-решений достиг более 100 млрд руб. и продолжает расти темпами около 20% в год. Доля отечественных решений оценивается в 75-80%, из которых 1С занимает до 70%. Преимущественно рост обеспечивается малым и средним бизнесом, тогда как крупные компании аккуратно адаптируются, в том числе за счет собственных разработок (РЖД, Сбер, Северсталь).