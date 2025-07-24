Роскомнадзор усилил цифровой надзор за бизнесом

В 84% случаев зафиксированы признаки нарушений. В 2024 году по итогам мониторинга направлено 6,5 тыс. требований об устранении несоответствий, за полгода 2025-го — уже 8 тыс. В 2023 году из 7623 проанализированных сайтов нарушения выявлены у 5302.

Мораторий на плановые проверки до 2030 года не снижает рисков — инспектирования проводятся внепланово или без взаимодействия. Поводами становятся:

более 10 жалоб пользователей,

10 утечек данных в год,

3 и более расхождений между сайтом и уведомлением в РКН,

2 и более нарушений в использовании рекомендательных алгоритмов.

Цифровое пространство компании — сайт, соцсети, мессенджеры — рассматривается как единая зона ответственности. Проверки касаются всех публичных точек контакта, независимо от их активности. Даже несколько пропущенных деталей — чек-бокс, уведомление, аналитика — могут стать причиной административного дела.

Практические шаги для снижения рисков:

Локализация данных. Сайт с формами сбора ПД граждан РФ должен находиться на российском хостинге. На Клерке доступна бесплатная проверка сайта на наличие сервисов cookies и метрических программ

Прозрачность работы с cookie. Требуется баннер с уведомлением и ссылкой на политику обработки ПД.

Использование отечественных метрик. Иностранные аналитические системы нарушают требования о локализации.

Согласия пользователей. Необходим чек-бокс или иной механизм сбора верифицированного согласия.

Актуальная политика ПД. Размещается в открытом доступе, регулярно обновляется, включает цели, объем, порядок хранения и передачи данных.

Уведомление в РКН. Обязательное требование для всех операторов ПД. Штраф за отсутствие — до 300 тыс. руб.

Забирайте готовые шаблоны и примеры документов, которые помогут не налететь на гигантские штрафы Роскомнадзора в онлайн-курсе: Новые правила по защите персданных - 2025.

Даже формально неработающий сайт или группа в соцсети может стать основанием для разбирательства. Любой публичный ресурс бизнеса сегодня — точка риска.