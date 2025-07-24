Впервые в России возбудили уголовное дело за дропперство — 52-летняя москвичка под следствием
В Москве возбуждено первое уголовное дело по статье 187 УК РФ — за предоставление банковского счёта другому лицу для перевода средств. Под подозрением оказалась 52-летняя женщина, открывшая ИП и позволившая злоумышленникам провести через её счёт более миллиона рублей.
Как сообщили в МВД, женщина передавала данные о переводах через мессенджер. Во время обыска у неё изъяли технику, сим-карты и банковские документы.
Это первый случай применения уголовной ответственности за участие в схеме дропперов — лиц, предоставляющих свои банковские реквизиты для обналичивания или сокрытия следов мошеннических операций. Напомним, соответствующие изменения в УК вступили в силу в 2024 году.
Эксперты предупреждают: даже «невинная подработка» с передачей реквизитов может закончиться серьёзными последствиями. Бизнесу и ИП стоит быть особенно внимательными при открытии новых счетов и передаче доступа к ним.
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