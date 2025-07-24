Snickers и Twix исчезнут с полок «Пятерочки» и «Перекрестка»
Как сообщает ТАСС, продукция Mars больше не будет поступать в «Пятерочку» и «Перекресток» из-за того, что закупочные цены оказались значительно выше рыночных.
В компании пояснили, что новых поставок не планируется, а запасов Snickers и Twix хватит до сентября 2025 года. Потом их могут заменить аналогами.
Приостановка коснулась части продукции Mars: шоколадных батончиков, конфет, драже и жевательной резинки. В X5 заявили, что запасов хватит примерно на два месяца, но «риска пустых полок нет».
В августе-сентябре товары от Mars могут заменить на аналоги от других производителей. При этом поставки кормов для животных, которые также производит Mars, продолжаются. Среди них: Pedigree, Whiskas, Kitekat, Perfect Fit, Sheba, Royal Canin.
В пресс-службе Mars тоже подтвердили приостановку поставок в магазины X5. Компания выпускает в России шоколадные батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, «Коркунов», драже M&Ms и Skittles, жевательную резинку Orbit, Eclipse и Wrigley's.
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