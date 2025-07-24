Snickers и Twix исчезнут с полок «Пятерочки» и «Перекрестка»

Сеть X5 (владельцы «Пятерочки» и «Перекрестка») больше не будет закупать батончики Snickers и Twix от Mars.

Как сообщает ТАСС, продукция Mars больше не будет поступать в «Пятерочку» и «Перекресток» из-за того, что закупочные цены оказались значительно выше рыночных.

В компании пояснили, что новых поставок не планируется, а запасов Snickers и Twix хватит до сентября 2025 года. Потом их могут заменить аналогами.