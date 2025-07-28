Минпромторг хочет сократить список брендов для параллельного импорта

Из перечня могут исключить ряд брендов товаров личной гигиены.

Минпромторг предлагает изменить список товаров, разрешенных для параллельного импорта. Исключить хотят бренды Biorepair, Oral-b, Braun и ряд других. Соответствующий проекта приказа ведомства размещен на портале проектов НПА.

«Документ исключает из списка такие бренды, как Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master», — цитируют РИА Новости представителя Минпормторга.

Изменения в перечень товаров, доступных к параллельному импорту, вносятся при замещении позиций товарами российского производства, либо из дружественных стран, а также в связи с началом официальных поставок, добавили в ведомстве.