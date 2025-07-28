Тренируйтесь в бухгалтерских проводках — игра от «Клерка»

На «Клерке» появилась новая игра «Тренажер проводок» — короткий, но полезный тест на знание бухгалтерского учета.

Суть проста:

У вас есть 60 секунд, чтобы составить как можно больше правильных проводок.

Выбирайте счета из предложенных вариантов и проверьте, насколько быстро и точно вы ориентируетесь в типичных хозяйственных операциях.

Игра подходит и для начинающих, и для опытных бухгалтеров — отличная разминка перед рабочим днем или подготовка к экзамену.

Попробовать можно здесь: Тренажер проводок

Пишите в комментариях, сколько правильных проводок у вас получилось!

Есть идеи? Предлагайте свои проводки!

Если в тренажере не хватает типичных для вашей работы операций — напишите нам!

Мы дополним игру вашими вариантами и сделаем «Тренажер проводок» еще полезнее для всех.

Оставляйте предложения в комментариях под игрой или под этой новостью.