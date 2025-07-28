Тренируйтесь в бухгалтерских проводках — игра от «Клерка»
На «Клерке» появилась новая игра «Тренажер проводок» — короткий, но полезный тест на знание бухгалтерского учета.
Суть проста:
У вас есть 60 секунд, чтобы составить как можно больше правильных проводок.
Выбирайте счета из предложенных вариантов и проверьте, насколько быстро и точно вы ориентируетесь в типичных хозяйственных операциях.
Игра подходит и для начинающих, и для опытных бухгалтеров — отличная разминка перед рабочим днем или подготовка к экзамену.
Попробовать можно здесь: Тренажер проводок
Пишите в комментариях, сколько правильных проводок у вас получилось!
Есть идеи? Предлагайте свои проводки!
Если в тренажере не хватает типичных для вашей работы операций — напишите нам!
Мы дополним игру вашими вариантами и сделаем «Тренажер проводок» еще полезнее для всех.
Оставляйте предложения в комментариях под игрой или под этой новостью.
Комментарии10
Интересно, а как тренажер справляется с проводками, связанными с межфирменными расчетами или сложными операциями по НДС
а ты проверь
60 секунд - это 1 минута, из них пол минуты вертишь телефон, пытаясь прочитать то, что не влезло в экран и понять что к чему. По моему нужно минут 5, я так быстро не могу получить удовольствие от своих знаний)
Три.
ой спасибо. Это я ошибся, когда новость писал
Сделали две минуты
@Борис Мальцев, какой у тебя результат?😉
Класссно!!!! С утреца мозги встряхнуть...)))