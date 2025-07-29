🔌 С 1 марта 2026 года для электрозарядных станций вводятся новые требования

С 1 марта 2026 года на АЗС в полосах отвода автомобильных дорог должны быть зарядные станции постоянного тока для электромобилей мощностью не менее 44 кВт. Постановление от 28 июля 2025 года № 1114 опубликовано на сайте кабмина.

Правительство утвердило список минимально необходимых услуг, которые оказывают на объектах дорожного сервиса. Перечень утвердили в 2020 году, но требования к мощности зарядок для электромобилей не были регламентированы.

Изменения внесли в постановление Правительства от 28 октября 2020 года № 1753.