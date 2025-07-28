Жителям новых регионов РФ до конца 2025 года нужно пройти медкомиссию для выплат по инвалидности

С 1 января 2026 года выплаты инвалидам будут идти по законам РФ. Для этого нужно пройти комиссию медико-социальной экспертизы (МСЭ).

До конца 2025 года жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с инвалидностью должны пройти освидетельствование, чтобы дальше получать выплаты, сообщил СФР.

«С 1 января 2026 года выплаты будут начисляться только в соответствии с законодательством РФ на основании сведений об инвалидности, установленной органами медико-социальной экспертизы (МСЭ)», — говорится в сообщении ведомства.

Данные экспертиз поступят в Соцфонд автоматически.

Сейчас российские пенсии и пособия в новых регионах платят в том числе на основании документов, выданных уполномоченными местными органами и украинских документов.

С 2026 года для продолжения выплат нужны только российские документы.