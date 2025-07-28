ЦОК ПРЕМ 30.07 Мобильный
Инвалидность

Жителям новых регионов РФ до конца 2025 года нужно пройти медкомиссию для выплат по инвалидности

С 1 января 2026 года выплаты инвалидам будут идти по законам РФ. Для этого нужно пройти комиссию медико-социальной экспертизы (МСЭ).

До конца 2025 года жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с инвалидностью должны пройти освидетельствование, чтобы дальше получать выплаты, сообщил СФР.

«С 1 января 2026 года выплаты будут начисляться только в соответствии с законодательством РФ на основании сведений об инвалидности, установленной органами медико-социальной экспертизы (МСЭ)», — говорится в сообщении ведомства.

Данные экспертиз поступят в Соцфонд автоматически.

Сейчас российские пенсии и пособия в новых регионах платят в том числе на основании документов, выданных уполномоченными местными органами и украинских документов

С 2026 года для продолжения выплат нужны только российские документы.

Автор

Илья Назаров
НДФЛ

Как продать ценные бумаги (ЦБ) в РФ без НДФЛ

Если кратко... 1) стать налоговым НЕрезидентом РФ. 2) стать налоговым резидентом страны с минимальным налогообложением доходов от продажи ЦБ и действующим СОИДН. 3) представить российскому брокеру сертификат налогового резидентства другой страны перед продажей портфеля ЦБ.

Начать дискуссию

ГлавнаяКлерк ИИПремиум