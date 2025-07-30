❗ Росстат продлил сбор отчетности до 31 июля 2025 года

ИП и организации смогут без штрафов отчитаться в Росстат позже установленного срока. Его продлили из-за обновления программного обеспечения ведомства.

Компании и ИП, которые в течение июля 2025 года из-за технических проблем не смогли сдать статотчетность, смогут это сделать до 31 июля включительно.

Росстат обновлял инфраструктуру и программное обеспечение, которое отвечало за прием отчетов, поэтому работа ресурсов была ограничена с 15 по 24 июля.

«В связи с восстановлением доступа респондентам продлен срок предоставления статистической отчетности по отдельным формам до 31 июля», — сказано на сайте Росстата.

Те, кто не смог отчитаться из-за неполадок, смогут это сделать без штрафов.