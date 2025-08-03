💍 В первом полугодии 2025 вырос средний чек на ювелирном рынке России

220,5 млрд рублей потратили россияне на ювелирные изделия в 1 полугодии 2025 года: это на 11% больше, чем в прошлом году.

Рынок демонстрирует уверенный рост +11% год к году. Средний чек по рынку розницы вырос на 16% и составил 9 884 рубля.

Это данные Аналитического центра SOKOLOV, пресс-релиз есть у «Клерка».

«Рост рынка в январе-июне 2025 года обусловлен увеличением продаж ювелирных изделий через маркетплейсы: их доля достигает уже 13% от совокупного объема рынка ювелирной розницы», — сообщила Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра.

Она также отметила, что традиционный для ювелирного сектора драйвер – учетная цена ЦБ на золото – в этом году существенной положительной динамики не показал, оставаясь в диапазоне 8,2–8,7 тыс. рублей за грамм.