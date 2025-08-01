Компании-матрешки снова можно создавать: закон вступил в силу с 1 августа 2025 года

С 1 августа 2025 года вступил в силу Федеральный закон от 07.07.2025 № 201-ФЗ. Он снимает ограничение на создание компаний по принципу «матрешки» — когда одна фирма владеет 100% другой, а эта дочка получила 100% третьей организации.

Такие сложные структуры смогут учреждать и быть их собственниками как физические, так и юридические лица. Однако есть ограничение — собственник компании-учредителя не может занимать такую же должность в дочерней компании.

Раньше компания с одним владельцем не могла быть единственным учредителем «дочки» с одним владельцем.

Ожидается, что изменения позволят упростить создание холдингов и других структур для решения сложных корпоративных задач в условиях санкционного давления.