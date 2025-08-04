👨‍🌾 Фермерские хозяйства смогут работать без юрлица

Путин подписал изменения в закон о КФХ.

Фермерским хозяйствам разрешили вести деятельность как без образования юрлица, так и в форме юридического лица. Соответствующий закон от 31.07.2025 № 352-ФЗ подписал Президент России.

В законе указано, что фермерское хозяйство будет считаться созданным со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Также уточнили состав имущества фермерского хозяйства.

Закон вступит в силу 11 августа 2025 года.