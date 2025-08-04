Пострадавшие жители Курской области продолжат получать по 65 тысяч рублей в месяц

На помощь жителям Курской области направят еще 40 млрд рублей. Поддержку будут получать больше 118 тысяч пострадавших.

Жители Курской области, которые потеряли свое имущество первой необходимости, продолжат получать выплаты в размере 65 тыс. рублей в месяц. На эти цели кабмин направит свыше 38,6 млрд рублей, сказано в распоряжении правительства от 31 июля 2025 года № 2057-р.

Выплаты могут получить те, кто на 6 августа 2024 года проживал на территориях, где ввели режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. Местные власти прогнозируют, что число получателей поддержки может достигать 118,8 тыс. человек.

Общий объем финансирования жителей Курской области уже превысил 100 млрд рублей.