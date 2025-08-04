Туристический поток с января по май 2025 года вырос на 6,5%

Туристы совершили больше 32 млн поездок по России с января по май 2025 года. Показатель вырос на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Иностранные туристы путешествовали по РФ 1,6 млн раз, что на 14% больше, чем в прошлом году. Чаще всего приезжают жители Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии. На 140% выросло число туристов из Омана, на 126% — Индонезии, на 107% — из Малайзии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Спланировать путешествие по России помогает туристический портал «Путешествуем.рф». С января по июнь его посетили больше 4 млн раз. Там опубликовано свыше 500 материалов: автомобильные, экологические, семейные, инклюзивные маршруты, а также предложения для отдыха с домашними животными.