При упрощенной ликвидации юрлица заявителями будут его учредители. И нужен только один документ

Для упрощенного прекращения деятельности юридического лица нужно только заявление.

В чате ФНС спросили, кто является заявителем при подаче заявления по форме Р19001 при упрощенной ликвидации субъекта МСП (потребительского кооператива).

«Заявителями являются учредители (участники) юридического лица, единогласно принявшие решение о прекращении деятельности юрлица (п. 1 и п. 3 ст. 21.3 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ)», — ответили налоговики.

Прикладывать к заявлению об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ по форме № Р19001 какие-либо документы не нужно.