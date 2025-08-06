Санкт-Петербург получил от туристического налога 524,5 млн рублей

Сумма поступлений от турналога за второй квартал 2025 года оказалась в два раза больше, чем курортный сбор, который платили в том же периоде 2024 года.

С января по июль 2025 года бюджет Санкт-Петербурга увеличился на 524,5 млн рублей благодаря туристическому налогу. Платеж за второй квартал 2025 года оказался в 1,5 раза больше, чем в период с января по март. Для сравнения, это 316,8 млн и 207,7 млн рублей, соответственно.

Сумма туристического налога за второй квартал в 2 раза превысила курортный сбор, который платили с апреля по июнь 2024 года. Тогда в бюджет города поступило 135 млн рублей. Об этом пишет вице-губернатор города Алексей Корабельников в своем телеграм-канале.

Туристический налог должны платить собственники отелей, гостиниц и других средств, которые входят в единый реестр. Если до 1 сентября 2025 года классифицированные средства размещения не попадут в реестр, их деятельность приостановят.