К 2035 году власти хотят сократить выбросы парниковых газов до 65-67%

Чтобы быстрее достичь баланса между выбросами парниковых газов и их поглощением, Президент подписал новый указ.

Президент Владимир Путин подписал Указ от 06.08.2025 № 547. Согласно документу, к 2035 году выбросы парниковых газов должны сократиться до 65-67% по сравнению с уровнем 1990 года.

С осени 2023 года в России действует новая климатическая доктрина. Основная цель — достичь баланса между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением. Сделать это планируют не позднее 2060 года.

В 2024 году на долю транспорта приходилось 11% всех выбросов или около 225 млн тонн СО2. Чтобы улучшить экологическую обстановку, эксперты рекомендуют сократить число поездок на личных автомобилях.