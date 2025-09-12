Mercedes-Benz подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент

Заявка на регистрацию бренда поступила 10 сентября 2025 года по двум классам товаров и услуг: автомобили и их ремонт и ТО.

Компания Mercedes-Benz подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака с таким названием.

По данным Роспатента, заявка на регистрацию товарного знака «Mercedes-Benz» поступила 10 сентября 2025 года из Германии.

Товарный знак регистрируют по двум классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ): № 12 и № 37. Это автомобили, а также ремонт и техническое обслуживание ТС.

В 2022 году автоконцерн приостановил поставки своих машин РФ и их производство на территории России.