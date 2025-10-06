Правительство одобрило выделение средств на доплаты к пенсиям в регионах

Минтруду и СФР направят деньги на выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами, и на доплаты к пенсиям.

На заседании Правительства 03 октября 2025 одобрило инициативу о доплатах к пенсиям в регионах и о выплатах людям, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Проектом распоряжения предлагается выделить в 2025 году средства Минтруду на предоставление субсидий субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств на региональные социальные доплаты к пенсии, а также Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету СФР – на ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.