Правительство одобрило выделение средств на доплаты к пенсиям в регионах
Минтруду и СФР направят деньги на выплаты лицам, ухаживающим за инвалидами, и на доплаты к пенсиям.
На заседании Правительства 03 октября 2025 одобрило инициативу о доплатах к пенсиям в регионах и о выплатах людям, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
Об этом сообщается на сайте кабмина.
Проектом распоряжения предлагается выделить в 2025 году средства Минтруду на предоставление субсидий субъектам РФ в целях софинансирования расходных обязательств на региональные социальные доплаты к пенсии, а также Минфину для предоставления межбюджетного трансферта бюджету СФР – на ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.
