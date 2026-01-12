Стало известно, какие ГОСТы появятся в 2026 году

В 2026 году Росстандарт разработает около 700 стандартов, связанных с технологиями, и 450 ГОСТов, которые обеспечат безопасную и комфортную среду.

Глава Росстандарта Антон Шалаев рассказал, что в 2026 году государственные стандарты будут разрабатывать в сферах станкостроения, робототехники, искусственного интеллекта, БПЛА, высокоскоростных железнодорожных магистралей, продуктов питания и детских товаров.

«Планируется развитие в сфере ИИ, технологий умного дома, а также всего, что касается обеспечения безопасности продуктов питания, товаров и услуг для детей», — сказал Антон Шалаев.

Также он добавил, что программа стандартизации идет в связке с национальными целями развития.

В 2026 году планируют разработать около 700 ГОСТов, которые обеспечат технологическое лидерство РФ, а 450 — комфортную и безопасную среду.