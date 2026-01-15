Налоговики рассказали, как закрыть ИП из другого города
Налоговики объяснили, как прекратить деятельность ИП, зарегистрированного в Екатеринбурге, из Казани.
«Можно подать заявление о прекращении деятельности в качестве ИП по форме № Р26001 и подписать его мобильной подписью с телефона. Заявление формируется в сервисе “Государственная онлайн-регистрация бизнеса”», — ответили налоговики.
На смартфон нужно установить приложение «Моя подпись». Его можно скачать в RuStore, App Store, Google Play.
В приложении нужно выпустить УКЭП, и этой подписью можно подписать заявление. Для этого потребуется зарегистрированная биометрия.
Заказ крупных компаний на устранение конкурентов)) чисто бизнес, ничего личного)) А ведь не соврали, действительно борьба с дроблением)) только в ином смысле (укрупнение, поглощение конкурентов)