Ликвидация бизнеса

Налоговики рассказали, как закрыть ИП из другого города

Чтобы закрыть ИП не по месту учета, понадобится зарегистрированная биометрия.

Налоговики объяснили, как прекратить деятельность ИП, зарегистрированного в Екатеринбурге, из Казани.

«Можно подать заявление о прекращении деятельности в качестве ИП по форме № Р26001 и подписать его мобильной подписью с телефона. Заявление формируется в сервисе “Государственная онлайн-регистрация бизнеса”», — ответили налоговики.

На смартфон нужно установить приложение «Моя подпись». Его можно скачать в RuStore, App Store, Google Play.

В приложении нужно выпустить УКЭП, и этой подписью можно подписать заявление. Для этого потребуется зарегистрированная биометрия.

