Новости ФНС

ФНС опровергла информацию о введении нового налога на обеспечение СВО

Авторы фейковых сообщений заявляли, что с туристических компаний и ИП из Краснодарского края будут удерживать новый налог на обеспечение специальной военной операции.

В социальных сетях распространяются недостоверные сведения о новом налоге на обеспечение СВО, который введут на территории Краснодарского края. Налоговики заявили, что это — фейк.

«Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю официально опровергает данную информацию. Указанная новость является ложной и не соответствует действительности», — сказано на сайте ФНС.

В сообщениях описывалось, что этот налог будут удерживать с компаний и ИП, которые оказывают услуги в сфере отдыха, туризма и оздоровления. Для большей правдоподобности авторы фейка даже указали сроки представления информации о совокупном доходе. На основании этого показателя определят индивидуальный размер налога.

ЭДО в кадровом учете

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса. 

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

