Мессенджер «Макс» исчез из App Store
Мессенджер «Макс» стал недоступен в App Store. Приложение больше не находится через поиск в магазине Apple, а при переходе по прямой ссылке у части пользователей появляется сообщение о недоступности приложения в стране или регионе.
Причины удаления пока неизвестны. Apple ситуацию не комментировала.
В пресс-службе VK подтвердили, что «Макс» сейчас недоступен в App Store. Компания сообщила, что направила запрос в Apple, чтобы получить разъяснения, и работает над решением проблемы.
При этом ранее установленные версии приложения продолжают работать. В VK также напомнили, что «Макс» остается доступен в других магазинах приложений, включая Google Play, RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store, а также на официальном сайте мессенджера.
«Макс» — российская цифровая платформа VK, которую развивают как национальный мессенджер. С 1 сентября 2025 года приложение включено в список программ, обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты, продаваемые в России. В этом списке «Макс» заменил «VK Мессенджер».
На базе «Макса» также развивают сервисы для общения, звонков, каналов, мини-приложений и взаимодействия с государственными цифровыми сервисами.
Комментарии1
Интересно, что Cloudflare пометил «Макс» как шпионское ПО, и вскоре после этого приложение исчезло из App Store. (absatz.media) Совпадение или закономерность? Как вы думаете, насколько объективны такие маркировки, и могут ли они служить основанием для удаления приложений?