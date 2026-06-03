Мессенджер «Макс» исчез из App Store

В пресс-службе VK подтвердили, что «Макс» сейчас недоступен в App Store.

Мессенджер «Макс» стал недоступен в App Store. Приложение больше не находится через поиск в магазине Apple, а при переходе по прямой ссылке у части пользователей появляется сообщение о недоступности приложения в стране или регионе.

Причины удаления пока неизвестны. Apple ситуацию не комментировала.

В пресс-службе VK подтвердили, что «Макс» сейчас недоступен в App Store. Компания сообщила, что направила запрос в Apple, чтобы получить разъяснения, и работает над решением проблемы.

При этом ранее установленные версии приложения продолжают работать. В VK также напомнили, что «Макс» остается доступен в других магазинах приложений, включая Google Play, RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и Vivo Store, а также на официальном сайте мессенджера.