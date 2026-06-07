ФНС: налогоплательщики не могут подать обращение по ТКС, но есть другие способы

Налогоплательщики больше не могут направлять письменные запросы на индивидуальное информирование по ТКС.

Соответствующие изменения утверждены приказом ФНС от 15.05.2026 № ЕД-1-19/318@, напомнили налоговики.



Получить устный ответ можно в налоговой по месту учета или по телефону через единый телефонный номер 8-800-222-22-22.

Для получения услуги по индивидуальному информированию можно подать письменный запрос в налоговую по почте, в электронной форме через сайт ФНС или личный кабинет налогоплательщика.