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ФНС: налогоплательщики не могут подать обращение по ТКС, но есть другие способы

Налоговая поменяла порядок подачи обращений.

Налогоплательщики больше не могут направлять письменные запросы на индивидуальное информирование по ТКС.

Соответствующие изменения утверждены приказом ФНС от 15.05.2026 № ЕД-1-19/318@, напомнили налоговики.

Получить устный ответ можно в налоговой по месту учета или по телефону через единый телефонный номер 8-800-222-22-22.

Для получения услуги по индивидуальному информированию можно подать письменный запрос в налоговую по почте, в электронной форме через сайт ФНС или личный кабинет налогоплательщика.

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