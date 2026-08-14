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Google Play удалил приложения Ozon, Ozon Fresh и Ozon Seller

Пользователи Android больше не могут скачать или обновить через Google Play основные приложения маркетплейса.

Страницы Ozon, Ozon Fresh и Ozon Seller сейчас возвращают ошибку 404. Через поиск магазина приложения также не находятся.

Еще 12 августа Ozon сообщал, что после удаления приложений Ozon Банка остальные сервисы, включая Ozon Seller, доступны. Теперь ситуация изменилась. Официального комментария о причинах нового удаления пока нет.

Ранее установленные приложения автоматически не удаляются. Ozon и Ozon Seller также остаются доступными в RuStore, а версии для iPhone — в App Store.

Дата публикации: 14.08.2026, 23:25

Бухгалтеры

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров

В 2026 году бизнесу приходится работать в более жестких условиях: налогов и обязательств стало больше, денег и запаса прочности — меньше. А что в это время происходит с бухгалтерами? Мы спросили читателей «Клерка» и собрали истории из профессии о том, как меняется работа штатных специалистов и бухгалтеров на аутсорсинге.

Больше задач за те же деньги: как 2026 год изменил работу бухгалтеров
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