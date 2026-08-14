Google Play удалил приложения Ozon, Ozon Fresh и Ozon Seller

Пользователи Android больше не могут скачать или обновить через Google Play основные приложения маркетплейса.

Страницы Ozon, Ozon Fresh и Ozon Seller сейчас возвращают ошибку 404. Через поиск магазина приложения также не находятся.

Еще 12 августа Ozon сообщал, что после удаления приложений Ozon Банка остальные сервисы, включая Ozon Seller, доступны. Теперь ситуация изменилась. Официального комментария о причинах нового удаления пока нет.

Ранее установленные приложения автоматически не удаляются. Ozon и Ozon Seller также остаются доступными в RuStore, а версии для iPhone — в App Store.