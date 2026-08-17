Павел Косов стал новым гендиректором Российского экологического оператора
Нового гендиректора РЭО назначили на три года. Ранее он руководил «Росагролизингом».
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Павла Косова генеральным директором Российского экологического оператора (РЭО). Соответствующее распоряжение подписал глава правительства, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Новым генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" назначен Павел Косов сроком на три года», — говорится в сообщении.
До назначения в РЭО Косов занимал должность генерального директора «Росагролизинга».
Российский экологический оператор занимается формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
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