Сентябрьские доплаты пенсионерам: кому придут повышенные выплаты

Три категории пожилых граждан получат прибавку к пенсии уже с 1 сентября. Сумма достигает 11 тысяч рублей, оформление не требуется.

С 1 сентября 2026 года часть российских пенсионеров получит увеличенные выплаты. Социальный фонд проведёт перерасчёт автоматически, без личных обращений.

Максимальную прибавку — до 11 тысяч рублей ежемесячно — назначат тем, кому в августе исполнилось 80 лет. Выплата положена как компенсация за посторонний уход и регулярно индексируется.

Вторая категория — граждане, впервые получившие I группу инвалидности в августе. Им фиксированная часть страховой пенсии удваивается один раз. Если инвалидность оформлена ранее, повторного повышения в 80 лет не будет.

Третья группа — пенсионеры, уволившиеся в августе. Им вернут все индексации, пропущенные за время работы. Итоговая сумма зависит от стажа, пенсионных баллов и взносов работодателя.

В августе фонд также увеличил накопительные пенсии на 17,3%, срочные выплаты — на 19,32%. Рост объясняют доходностью инвестирования накоплений.

Деньги поступят в стандартные даты доставки. Специалисты советуют проверять начисления: ошибки возможны, но исправляются по заявлению.

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