СФР рассказал, кто выходит на пенсию в 2026 году

Мужчины 64 лет и женщины 59 лет получили право выйти на страховую пенсию по старости.

Право на пенсию в 2026 году получили мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения, сообщил СФР.

Для выхода на пенсию по старости требуется иметь не менее 15 лет стажа работы и 30 пенсионных баллов.

При нехватке баллов или стажа россияне могут докупить недостающие коэффициенты. Стоимость добровольной покупки 1,09 пенсионного балла в 2026 году составляет 71 525,52 рубля.

По данным фонда, средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 июля 2026 года превысил 27,2 тыс. рублей в месяц. За последний год этот показатель увеличился примерно на две тысячи рублей.