Роструд: первая зарплата через месяц работы — это законно

Работодатель имеет право не платить 15-го числа работнику, который работает с 1-го.

В компании установлены сроки выплат — 15-го и 30-го числа.

Работник устроился с начала месяца, но 15-го числа аванс ему не дают, так как в эту дату выплачивается зарплата. Первая зарплата у него будет 30-го числа.

Можно ли потребовать выплату, так как после трудоустройства прошло 15 дней, спрашивает работник на сайте Онлайнинспекции.

«Если за период с 16 по последнее число предыдущего месяца не было отработанных дней, то выплачивать заработную плату за указанный период 15 числа следующего месяца работодатель не обязан. Выплата зарплаты 30 числа нарушением не будет», — пояснил Роструд.

Ведомство напомнило, что, согласно ч. 6 ст. 136 ТК, зарплата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

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