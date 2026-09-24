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Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Обучение и карьера
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ИИ для бухгалтера: как ответить на требование ФНС и проверить договор с помощью нейросети, узнаем уже сегодня в 15.00 мск на бесплатном вебинаре

Как превратить искусственный интеллект в надежного помощника для бухгалтера, расскажем сегодня в 15:00 мск на бесплатном вебинаре «Клерка». Практикум с демонстрацией экрана: от промпта до готового документа.

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Как не пропустить критическую ошибку в документах, когда сроки горят? Узнайте на нашем бесплатном вебинаре! В прямом эфире разберем, как внедрить ИИ в работу бухгалтера и решать рутинные задачи в разы быстрее.

Бесплатный вебинар

«Практикум Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС

и проверяем договоры с помощью ИИ»

уже сегодня, 24 сентября 2026 года, в 15:00 по московскому времени.

Вебинар проведет Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП.

На вебинаре разберем:

  • как ответить на требование ФНС с помощью ИИ;

  • как проверить договор на налоговые риски с помощью ИИ;

  • как составить пояснительную записку для руководителя с помощью нейросети;

  • как безопасно использовать ИИ в бухгалтерии.

Регистрируйтесь, участие бесплатное, а нашим подписчикам доступен еще и именной сертификат о посещении вебинара.

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Автор
Общество

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