ИИ для бухгалтера: как ответить на требование ФНС и проверить договор с помощью нейросети, узнаем уже сегодня в 15.00 мск на бесплатном вебинаре
Как превратить искусственный интеллект в надежного помощника для бухгалтера, расскажем сегодня в 15:00 мск на бесплатном вебинаре «Клерка». Практикум с демонстрацией экрана: от промпта до готового документа.
Как не пропустить критическую ошибку в документах, когда сроки горят? Узнайте на нашем бесплатном вебинаре! В прямом эфире разберем, как внедрить ИИ в работу бухгалтера и решать рутинные задачи в разы быстрее.
«Практикум Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС
и проверяем договоры с помощью ИИ»
уже сегодня, 24 сентября 2026 года, в 15:00 по московскому времени.
Вебинар проведет Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП.
На вебинаре разберем:
как ответить на требование ФНС с помощью ИИ;
как проверить договор на налоговые риски с помощью ИИ;
как составить пояснительную записку для руководителя с помощью нейросети;
как безопасно использовать ИИ в бухгалтерии.
Регистрируйтесь, участие бесплатное, а нашим подписчикам доступен еще и именной сертификат о посещении вебинара.
Клерк стал зарабатывать и на такой "топорной" рекламе?! Есть гораздо более привлекательные с т.зр. описанных факторов районы и ЖК, но они не проплатили обзор и поэтому даже объективности ради не упомянуты