ИИ для бухгалтера: как ответить на требование ФНС и проверить договор с помощью нейросети, узнаем уже сегодня в 15.00 мск на бесплатном вебинаре

Как превратить искусственный интеллект в надежного помощника для бухгалтера, расскажем сегодня в 15:00 мск на бесплатном вебинаре «Клерка». Практикум с демонстрацией экрана: от промпта до готового документа.

Как не пропустить критическую ошибку в документах, когда сроки горят? Узнайте на нашем бесплатном вебинаре! В прямом эфире разберем, как внедрить ИИ в работу бухгалтера и решать рутинные задачи в разы быстрее.

Вебинар проведет Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП.

На вебинаре разберем:

как ответить на требование ФНС с помощью ИИ;

как проверить договор на налоговые риски с помощью ИИ;

как составить пояснительную записку для руководителя с помощью нейросети;

как безопасно использовать ИИ в бухгалтерии.

Регистрируйтесь, участие бесплатное, а нашим подписчикам доступен еще и именной сертификат о посещении вебинара.

Зарегистрироваться бесплатно