🤱 Пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тыс. рублей в 2027 году

Единовременную выплату при рождении ребенка в 2027 году увеличат до 30,4 тыс. рублей. Новый размер пособия назвал глава Минтруда Антон Котяков.

В 2027 году единовременное пособие при рождении ребенка составит 30,4 тыс. рублей. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«До 30,4 тыс. рублей вырастет единовременное пособие при рождении ребенка», — сказал глава Минтруда.

Пособие выплачивают один раз при рождении ребенка. В приведенном сообщении Минтруда другие условия выплаты и параметры повышения не уточняются.