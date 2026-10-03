Сотрудники Минфина впервые получили зарплату в цифровых рублях

Некоторым сотрудникам министерства перечислили зарплату в цифровых рублях 1 октября. Для этого они открыли счета на платформе Банка России.

Первые зарплатные выплаты в цифровых рублях получили отдельные сотрудники Минфина, сообщила пресс-служба министерства. Деньги перечислили на счета цифрового рубля, которые работники заранее открыли на платформе ЦБ.

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты. Банк России выпускает его в дополнение к наличным и безналичным деньгам.

Пилотный проект с цифровыми рублями ЦБ проводил с середины августа 2023 года. С 1 сентября начался масштабный запуск: системно значимые банки, другие крупные участники рынка платежных услуг и крупные торговые компании стали предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровой валютой.