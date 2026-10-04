Лимит стоимости подарков учителям предложили повысить до 10 тысяч рублей

Сейчас подарок педагогу не должен стоить дороже 3 тысяч рублей. Повышение лимита должно упростить поздравление учителей с профессиональным праздником.

Допустимую стоимость подарков педагогам ко Дню учителя предложили увеличить с 3 до 10 тысяч рублей, заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. День учителя в России ежегодно отмечают 5 октября.

«С учетом даже стоимости хорошего букета и коробки конфет в крупных городах это не такая уж большая сумма», — пояснил Владислав Гриб. По его мнению, действующего лимита может не хватить для покупки подарка.

Инициатива не предполагает обязательных сборов или необходимости покупать дорогие подарки. Решение о поздравлении учителя должно оставаться добровольным.